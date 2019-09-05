В Петербурге создали мобильное приложение-карту с именами ленинградцев, погибших в блокаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение, в котором на интерактивной карте можно увидеть имена погибших в блокаду ленинградцев, выпустили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила инициативная группа "Комитет 8 сентября" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Инициативная группа во главе с историком и краеведом Львом Лурье организует День памяти 8 сентября, в рамках которого все желающие могут прийти на одну из городских площадок для того, чтобы прочесть имена погибших в блокаду. Их будут зачитывать во дворах жилых домов, школ, учреждений, в офисах, на городских площадях. В списке площадок на данный момент более 50 адресов, в их числе - ЦВЗ "Манеж", Большая Хоральная синагога, Центральный музей железнодорожного транспорта, Кронштадтский морской музей, Нахимовское военно-морское училище, киностудия "Ленфильм" и многие другие.

"Каждый дом в историческом центре города стал в блокадные дни 1941-1944 годов последним адресом для сотен ленинградцев, квартиры в нем - последними для целых семей. Интерактивная карта позволяет увидеть имена погибших на улицах и в домах вокруг нас в реальном времени и делает историю близкой, а трагедию - видимой и осязаемой. На волонтерских началах было создано мобильное приложение с адресами и именами погибших в блокаду", - говорится в сообщении.

Приложение "Блокада. Имена" для iOS стало доступно для скачивания в среду. Оно визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев с указанием их имен и биографических данных. "В приложении реализован простой поиск по имени, позволяющий искать родственников. На данный момент в базу поиска внесено 376 тыс. имен, список дополняется", - отмечается на сайте.

"Дополнительное финансирование даст возможность реализовать приложение для Android, а также сделать базу интерактивной, позволив горожанам вносить в нее имена и биографии своих погибших родственников", - отмечается на сайте проекта.

Блокада Ленинграда нацистской Германией продолжалась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибло, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн ленинградцев.