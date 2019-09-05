III Глобальный форум молодых дипломатов пройдет в Москве в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. III Глобальный форум молодых дипломатов состоится в Москве в конце октября. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков в кулуарах конференции "Диалог молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас у нас запланировано проведение III Глобального форума. Это будет в Москве в конце октября этого года", - сказал он.

По словам Колпакова, целью Совета является создание международной ассоциации молодых дипломатов. "Эта инициатива получила поддержку у всех участников, закреплена в итоговом документе первого глобального форума, но это не так просто сделать", - пояснил он.

Кроме того, в планах Совета - создание Ассоциации молодых дипломатов Евразийского экономического союза. "На сегодняшний день у нас есть Совет молодых дипломатов Республики Беларусь. Насколько я знаю, скоро такие советы будут созданы также в Киргизии и Казахстане. Мы работаем и с армянскими коллегами по этому вопросу. Как только эти советы будут созданы, мы с ними подпишем либо соглашение, либо меморандум о сотрудничестве и будем развивать этот формат дискуссионных площадок дальше для молодых дипломатов прежде всего евразийского пространства", - рассказал председатель Совета молодых дипломатов МИД России.

Насыщенная повестка

Как напомнил Колпаков, конференция молодых дипломатов АТР в рамках ВЭФ проводится уже во второй раз и собрала участников из девяти стран, в числе которых представители Китая, Сингапура, Филиппин, Лаоса, Никарагуа.

По словам дипломата, повестка форума достаточно насыщенная и включает встречи с руководством субъектов ДВФО (Дальне-восточного федерального округа), а также с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. "Кроме того, у нас, как обычно, будет закрытая сессия, посвященная роли молодых дипломатов в современных международных отношениях. По ее итогам будет принят документ", - сообщил он.

I Глобальный форум молодых дипломатов прошел в октябре 2017 года в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Второй форум состоялся в ноябре прошлого года. Организатором обоих форумов является Совет молодых дипломатов - молодежная общественная организация Министерства иностранных дел РФ. Совет создан в 2001 году по взаимной инициативе руководства и активной молодежи МИД. Основные задачи совета - повышение профессиональной квалификации молодых сотрудников, поддержание традиций дипломатической службы и корпоративного духа, содействие созданию необходимых социально-бытовых условий работы молодых сотрудников и повышение мотивации молодежи, налаживание обратной связи с руководством министерства, развитие творческого и научного потенциала.