Работы по реконструкции Нижегородского кремля власти оценили в 3,7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Стоимость работ по ремонту и реконструкции Нижегородского кремля до 2021 года оценивается в 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На ремонтно-восстановительные работы на территории Нижегородского кремля в 2019-2021 годах необходимо финансирование в размере 3,7 млрд рублей", - сказал Никитин.

Он уточнил, что все ремонтно-реставрационные работы и работы по благоустройству территории разбиты на два этапа. На первом будут отремонтированы стены и башни Кремля - от Зачатской до Георгиевской, восстановлен исторический фуникулер, произведено инженерное укрепление склона от Коромысловой до Тайницкой башни, реконструирован Кремлевский бульвар и создана художественная подсветка ансамбля Кремля. На это уже выделено 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Второй этап предполагает реставрацию части стен и башен Кремля, создание в них музеев, благоустройство территории, воссоздание исторических парков и скверов, замену инженерной инфраструктуры, реконструкцию Ивановского съезда. По словам Никитина, на финансирование этих работ потребуется 2,2 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул, что цели полностью завершить работы по реконструкции Кремля к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году не стоит. Работы будут продолжены и после этой даты, по предварительным оценкам, на них потребуется еще около 2 млрд рублей.

"Полностью отремонтировать Кремль и воссоздать его исторический облик к определенной дате не представляется целесообразным. Столь форсированное развитие событий вряд ли приведет к положительному результату", - считает Никитин.

Подготовка кремля к 800-летию Нижнего Новгорода

Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода станет лишь одним из этапов в реконструкции кремля. Акцент здесь делается не только на воссоздании исторического облика архитектурного ансамбля и прилегающей территории, но и на развитии туристической инфраструктуры. Первая нижегородская улица - Ивановский съезд в Кремле - будет выложена брусчаткой. Вокруг стен и башен, по Кремлевскому бульвару, будет организован круговой туристический маршрут с тематическими и видовыми площадками.

"Кроме восстановления исторического фуникулера, по рекомендациям нижегородских краеведов и историков архитектуры регионом запланировано воссоздание редких часов допетровской эпохи в часовой избе, располагающейся на самой верхней точке Нижегородского кремля - Часовой башне", - отметил Никитин.

Территория Кремля будет доступна для лиц с ограниченными возможностями здоровья. "Будут сооружены пандусы, подъемники, приобретены гусеничные средства, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья имели доступ в башни Кремля. На территории будут установлены указатели для слабовидящих и индукционные петли для слабослышащих граждан", - уточнил Никитин.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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