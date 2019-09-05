Япония упрощает получение виз для отдельных групп российских граждан

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии упростит получение виз для отдельных групп российских граждан - специалистов, занятых в развитии двухстороннего экономического сотрудничества, и студентов. Об этом объявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Начиная с этого месяца мы начнем выдавать визы сроком на пять лет гражданам РФ, занятых на промышленных и научных предприятиях, связанных с реализацией плана сотрудничества из восьми пунктов. И чтобы как можно больше российских студентов приезжало в Японию, мы сделаем процесс получения визы более простым", - объявил премьер-министр Японии.

Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.