Спасатели КБР покорили Альпы ко Дню государственности республики

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Спасатели Кабардино-Балкарской Республики (КБР) ко Дню государственности подняли флаги республики на вершину горы Маттерхорн в Пеннинских Альпах, сообщается в четверг на сайте республиканского ГУ МЧС России.

"Ко Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики спасатели первого класса Эльбрусского ВПСО МЧС России Алибек Газаев и Руслан Шамприани подняли флаги КБР и Эльбрусского ВПСО на вершину Маттерхорн", - говорится в сообщении.

Маттерхорн - вершина в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии в кантоне Вале и Италии в провинции Валле-д'Аоста. Высота горы составляет 4478 метров над уровнем моря.

День государственности КБР был учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область. В связи с трагическими событиями в Беслане, день празднования был перенесен указом главы региона на более поздний срок.