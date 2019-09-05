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Кризис в Сирии

Кузнецова обсуждает с Асадом вопросы защиты прав детей

Омбудсмен находится в Сирии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проводит рабочую встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-служба детского омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова с рабочим визитом находится в Сирийской арабской республике. В настоящий момент идет встреча уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой и президента Сирии Башара Асада", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, темой визита является проведение ряда встреч по вопросам защиты прав детей.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезКузнецова, Анна Юрьевна
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