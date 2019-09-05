В свои квартиры вернулись жильцы дома в Шахтах, поврежденного взрывом газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Жильцы пятиэтажного дома в Шахтах в Ростовской области, который пострадал 14 января 2019 года в результате взрыва газа в соседнем девятиэтажном здании, вернулись домой. Об этом в четверг ТАСС сообщили в администрации города Шахты.

"Там два дома [пострадали]. Вторая секция девятиэтажного здания и первая секция пятиэтажного здания. Пятиэтажное здание восстановлено, и там уже живут люди. Остается сейчас девятиэтажное здание", - сказал собеседник агентства.

В администрации пояснили, что сейчас готовится кирпичная кладка девятого этажа. "Сегодня будет полностью закончена, и на половине секции мы забетонируем верхний пояс, а в понедельник уже девятый этаж перекроем", - добавили в администрации, уточнив, что работы ведутся круглосуточно.

Как уточнил собеседник ТАСС, седьмой и восьмой этажи здания, где произошел взрыв, восстановлены.

Взрыв газа в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты произошел утром 14 января. Из-под обломков квартир на двух верхних этажах были спасены семь человек, еще пятеро погибли. По факту взрыва бытового газа было возбуждено уголовное дело.