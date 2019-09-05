Союз журналистов вместе с МЧС запустят в сентябре курсы для военкоров

ПЕНЗА, 5 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) и Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ запустят с 11 сентября курсы для журналистов, которые планируют работать в горячих точках. Об этом сообщил в четверг глава СЖР Владимир Соловьев на открытии I Всероссийского молодежного медиафорума "MediaАкцент" в Пензе.

"Мы договорились с научно-исследовательским институтом МЧС, в котором готовят международных спасателей и наблюдателей, работающих в экстремальных ситуациях, в том числе на войнах. Мы запускаем совместные бесплатные курсы для журналистов с 11 сентября", - сказал Соловьев.

По его словам, курсы будут проходить для групп из 15 человек. "Это будет теоретический курс и практические занятия на полигоне в подмосковном Ногинске. По итогам обучения будет выдан сертификат о том, что журналист прошел подготовку для работы в любых опасных местах и в условиях ЧС", - добавил Соловьев.

С 1 сентября в России вступил в силу закон о защите журналистов в горячих точках, предусматривающий компенсации в случае гибели сотрудника редакции или причинения вреда его здоровью. В частности, закон обязывает редакции получать письменное согласие сотрудника на выполнение поручений в особых условиях, обеспечивать и финансировать обучение сотрудников мерам безопасности.