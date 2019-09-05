Супруга Валентина Гафта рассказала о его состоянии здоровья

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Состояние народного артиста РСФСР Валентина Гафта, который находится на реабилитации после инсульта, остается прежним. О выписке из больницы речи пока не идет, сообщила в четверг ТАСС его супруга народная артистка России Ольга Остроумова.

"Состояние такое же, стабильное", - сказала она, уточнив, что о выписке артиста из больницы речи пока не идет.

Остроумова 7 августа сообщила о госпитализации Гафта в одну из московских больниц после инсульта. Позднее врачи оценили его состояние как удовлетворительное. В конце августа артиста перевели в реабилитационный центр.

Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, "Ленкоме", Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт снялся в таких картинах, как "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и др.

Обладатель множества наград, в их числе ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральной премии К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премии "Золотой орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премии имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезды театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).