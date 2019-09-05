Прокуратура добивается отстранения вице-мэра Сочи от работы на полгода

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Вице-мэра Сочи Алексея Толмачева привлекли к административной ответственности за невыполнение требований прокурора. Ему назначили наказание в виде дисквалификации на полгода, но Толмачев обжаловал это решение, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Заместителем главы города Сочи Толмачевым А. Б. нарушены требования закона, что явилось основанием для инициирования прокуратурой города привлечения его к административной ответственности. Постановлением Центрального районного суда г. Сочи от 29.08.2019 года заместитель главы города Сочи Толмачев А. Б. привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ ("Невыполнение законных требований прокурора"), с назначением наказания в виде дисквалификации на срок шесть месяцев", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что в Сочи проведена проверка требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Ее результаты переданы в администрацию Сочи. Но Толмачев, который и ранее формально относился к требованиям прокуратуры, дважды привлекался к административной ответственности по этой статье, вновь нарушил требование о выполнении законных требований прокурора. Решение о его дисквалификации на полгода еще не вступило в силу.

"Толмачев обжаловал это решение суда, которое в законную силу еще не вступило, в настоящий момент продолжает исполнять свои обязанности", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

По данным администрации, Толмачев координирует работу по вопросам городского хозяйства, цен, тарифов и организации похоронного дела.

Ранее сообщалось, что прокуратура на Кубани также вынесла представление в отношении вице-мэра Константина Михалькова об устранении нарушений, связанных с бездействием властей по решению проблемы незаконного жилищного строительства. Администрация Сочи обжалует его в Пятнадцатом апелляционном суде.