Минниханов встретится с победителями чемпионата WorldSkills от Татарстана

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен встретиться с победителями, призерами и экспертами мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Об этом журналистам в четверг сообщила заместитель руководителя пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

"Запланирована встреча президента Республики Татарстан с победителями, призерами и экспертами 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в городе Казани", - сказала она, напомнив, что от Татарстана в национальную сборную отобрали 15 человек по 14 компетенциям.

Одно "золото" по итогам состязаний завоевал Айдар Минеев в компетенции "изготовление прототипов", "серебро" в компетенции "информационные кабельные сети" - Ислам Нигматуллин. Обладателями "бронзы" в компетенции "мобильная робототехника" стали Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов.

Как уточнила Галимова, "по направлению Junior Skills от республики были отобраны четыре человека по четырем номинациям и тоже есть призовые места". "Все эти люди будут приглашены на чествование и вручение. Также всем призерам от имени президента [Татарстана] будут вручены ценные подарки и денежное вознаграждение", - отметила она.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем приняли участие 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта. Следующие международные соревнования WorldSkills пройдут в Китае в 2021 году.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.