Путин: к участникам митингов нужно относиться "в рамках закона - ко всем одинаково"

"В рамках закона - ко всем одинаково", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора проходящей на Восточном экономическом форуме дискуссии Сергея Брилева, предположившего, что к молодежи, мнением которой легко манипулировать, возможно, относятся мягче.

В то же время президент подчеркнул, что граждане имеют право на протест в интересах страны и в рамках закона, это иногда помогает "встряхнуть власть". Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право, - подчеркнул российский лидер. - И иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении с тем, чтобы она эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы".

Российский лидер уточнил, что тем не менее люди должны "действовать в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей". Он особо подчеркнул, что действовать при этом стоит "в рамках установленных правил и законов". "Я всегда придерживался и придерживаюсь этой точки зрения, и практика развития ситуаций и событий в мире, и у наших соседей, говорит о том, что это правильный подход", - сказал Путин.

Комментируя серию протестных митингов, прошедших недавно в столице, Путин заметил, что имеет значение, на что молодежь тратит свою энергию. "Послушайте, вот Синдзо (Абэ, премьер-министр Японии - прим.ТАСС) говорил, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. А, скажем, у нас в Чечне или в Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию", - смеясь заметил Путин. "Я исхожу из того, что все мы, прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию", - подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии Сергия Брилева, является ли молодежь, участвующая в митингах, молодежью Путина, президент заявил о своей убежденности в том, что молодое поколение, независимо от своих политических взглядов, принесет пользу стране. "Я убежден, что это люди, которые главным образом настроенные позитивно на то, чтобы страна развивалась, желающие внести свой вклад в ее развитие, - сказал он. - Вопрос только в том, чтобы они нашли свое место в жизни". При этом Путин подчеркнул, что прямая обязанность власти сделать все, чтобы молодежь могла реализоваться и приложить максимум своих знаний, талантов для созидательного развития страны. "Молодые люди всегда импульсивные, активные. Это хорошо. Но повторяю еще раз: важно, чтобы это все находилось в рамках действующего закона", - заключил президент, выразив также уверенность в том, что молодые люди, активно занимающиеся сейчас политикой, будут востребованы в будущем не только в профессиональной, но и в политической области.