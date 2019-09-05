Предупреждения о соблюдении безопасности на дорогах размесят на 190 парконах в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Надписи, призывающие соблюдать правила дорожного движения, нанесут на задние стекла 190 мобильных комплексов фото- видеофиксации. Об этом сообщил журналистам замруководителя дирекции фото- видеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Егор Чернов.

"Фразы, которые появились на мобильных комплексах фото- видеофиксации, были предложены жителями столицы в марте 2019 года. Мы объявили конкурс в социальных сетях, наши подписчики предложили несколько сотен надписей. Из них было отобрано 13 лучших идей, победители получили призы. <…> Их нанесли уже на несколько десятков автомобилей, а в ближайшее время их станет еще больше - 190 машин", - сказал Чернов.

Как уточнили в пресс-службе ЦОДД, на заднем стекле парконов будут наклеены надписи: "Смотрите в боковые зеркала при перестроении!", "Городская улица - не гоночная трасса", "Сбавьте скорость - сохраните жизнь", "Водитель, смотри на дорогу, а не в телефон", "Пристегнитесь, а не ленитесь", "Я пристегнут. А вы?", "Соблюдайте дистанцию", "Уступите дорогу скорой", "Не забывайте включать поворотник", "Соблюдайте скоростной режим", "Спасибо, что не нарушаете", "Дорога - не место для гонок", "Паркуйтесь правильно".