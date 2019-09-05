Финляндия признана самой безопасной в мире страной для туристов

ХЕЛЬСИНКИ, 5 сентября. /ТАСС/. Финляндия признана самой безопасной в мире страной для туризма. Таковы результаты международного рейтинга туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, составленного экспертами Всемирного экономического форума.

На втором месте после Финляндии - Исландия, на третьем - Оман. Кроме того, в первую десятку вошли Швейцария, Гонконг, Сингапур, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Россия заняла в рейтинге 98-е место, два года назад по итогам прошлого рейтинга она была на 109-й позиции. Самыми опасными для туристов при этом были признаны Венесуэла, Йемен, Нигерия и Сальвадор.

Безопасность стран оценивалась по таким критериям, как издержки от преступности и насилия, а также терроризма, надежность полиции, количество терактов и убийств.

Всего рейтинг, который публикуется с 2007 года, охватил 140 государств. Безопасность является лишь одним из критериев выявления общей туристической привлекательности страны. Среди других показателей, которые учитывали эксперты, - уровень развития инфраструктуры, забота об окружающей среде, конкурентоспособность цен, открытость, природные ресурсы и культурные богатства, бизнес-климат и другое.

Первые три места в общем рейтинге туристической привлекательности достались Испании, Франции и Германии. У Финляндии - 28-е место, у России - 39-е, она улучшила свои показатели и поднялась за два года на четыре строчки.