Глава архиепископии в Париже отказался признать решение Константинополя об отставке

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Архиепископ Иоанн Хариупольский заявил, что по-прежнему является главой Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе и не признает решение Константинополя о своей замене. Соответствующее сообщение распространил в четверг его секретариат.

"Ваш архиепископ, как и в прошлом, обладает всей духовной и административной властью над нашим Управлением епархиального союза, а также правом председательствовать на нашей Генеральной Ассамблее [запланированной на 7 сентября], - подчеркивается в коммюнике. - И назначение господина Эммануила местоблюстителем Управления епархиального союза Русских православных ассоциаций в Западной Европе не имеет под собой должных оснований".