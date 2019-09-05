Выселенный из временного жилья в Сочи онкобольной отказался от альтернативной квартиры

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Онкобольной мужчина, выселенный из помещения, которое было предоставлено ему взамен дома, снесенного в период строительства объектов для Олимпиады, отказался от альтернативной квартиры, которую накануне предоставили ему власти. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Сочи.

Жителя Сочи Андрея Мартынова 4 сентября вместе с его супругой по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где он проживал после того, как его земельный участок был изъят для строительства олимпийских объектов в Сочи. Накануне мэр Сочи Анатолий Пахомов распорядился предоставить семье новое временное жилье - квартиру.

"Андрей Мартынов вместе с супругой провели в предоставленной им муниципальной квартире ночь и утром ее покинули. Семья заявила, что отказывается от нового жилья ввиду удаленности от Адлера, где работают супруги, и отсутствия ремонта - в этой квартире не проживали несколько лет. Теперь они требуют себе земельный участок в Адлерском районе, хотя накануне вечером Мартынов был согласен с заселением в предоставляемую квартиру", - говорится в сообщении.

Уточняется, что квартира расположена в микрорайоне Мацестинская Долина, она однокомнатная, площадью 42 кв. м, с балконом, в микрорайоне имеется необходимая инфраструктура: поликлиника, магазины, аптеки, общественный транспорт. По данным пресс-службы, перед вселением в новую временную квартиру Мартынова предупредили о том, что жилье нуждается в проведении ремонта, и он будет сделан силами администрации. Ремонтные работы уже начались, на их проведение потребуется 10 дней, на это время супругам предложили разместить в одном из санаториев Адлерского района.

История вопроса

В местных СМИ 4 сентября появилась информация о том, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов зимней Олимпиады, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи. Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак в связи с произошедшим направил обращение в администрацию Сочи.

В пресс-службе администрации ТАСС сообщали, что дома, изъятые у гражданина, были признаны самостроями, в 2010 году по решению суда их снесли, у него также не имелось документального подтверждения, что он является собственником земельного участка, где они были построены. Из-за этого он не смог получить компенсационные выплаты, которые выдавали людям, чьи участки изымались под строительство объектов Олимпиады. Вариантов решения проблемы, которые устроили бы и мэрию, и семью Мартынова найти не удалось. Судебное разбирательство, закончившееся выселением, длилось несколько лет.