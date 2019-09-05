Власти Москвы предложили не принимать в школы детей без необходимых прививок

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Департамент образования Москвы предложил законодательно закрепить возможность отказа в приеме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки. Об этом сообщила в четверг заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Алена Шахова.

"Мы предлагаем на законодательном уровне закрепить в качестве оснований для отказа в приеме детей на обучение в образовательную организацию на очную форму обучения отсутствие медицинских карт детей, а также документов, подтверждающих прохождение процедуры иммунизации ребенка в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, за исключением тех случаев, когда есть медицинские показания для отказа от прививок", - сказала она на круглом столе в Общественной палате Москвы.

Шахова отметила, что непривитые дети могут становиться причиной прерывания образовательного процесса. В частности, в прошлом учебном году из-за инфекционных заболеваний непривитых детей - коклюша, кори и скарлатины - было объявлено 46 карантинов, которые коснулись более 2 тыс. детей. "По ветряной оспе это уже 434 карантина и более 11 тыс. детей", - добавила она.

При этом председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что законодательная инициатива будет обсуждаться с представителями Госдумы, однако по Конституции РФ нельзя лишить ребенка образования.

"Для того, чтобы регулировать процесс обучения в школах, поступления в образовательные учреждения, нам необходимы изменения на федеральном уровне. Я уверен, что в осеннюю сессию вместе с депутатами Госдумы мы обсудим данный законопроект и будем выходить как субъект законодательной инициативы к коллегам в Госдуму. Мы в соответствии с Конституцией РФ не можем лишить ребенка образования, максимум, на что мы можем пойти, если не будут сделаны прививки, - перевести на домашнее обучение. Но вносить регулятивные методы в случае отсутствия прививок мы можем", - сказал он.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников, в него к шести-семи годам входит одна прививка от туберкулеза, три - от пневмококковой инфекции, три - от гемофильной инфекции типа b, три - от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.