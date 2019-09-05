Путин: Россия будет делать все, чтобы реализовать планы по сбережению экологии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы реализовать свои планы по сбережению экологии. "Безусловно, будем делать все, чтобы реализовать наши планы по экологической проблематике", - сказал российский лидер.

При этом он отметил, что вопросы экологии тесно связаны с энергетикой. Он подчеркнул, что глобальное потепление касается России не в последнюю очередь. "У нас в России, по нашим данным, по данным международных экспертов в 2,5 раза потепление идет быстрее, чем на планете в целом", - сообщил Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании Восточного экономического форума, заметив, что для России такая динамика несет определенные угрозы, прежде всего в Арктическом регионе. Он рассказал, что на Крайнем Севере России населенные пункты построены на сваях на вечной мерзлоте, а процессы, вызванные глобальным потеплением остро ставят вопрос, что и как делать в связи с этим.

Глава государства подчеркнул, что Россия поддерживает все международные усилия на экологическом направлении. Он напомнил о поддержке парижских соглашений, а также о том, что Россия взяла на себя достаточно серьезные обязательства по сокращению выбросов в атмосферу на 70-75% от базового уровня 1990 года. "Кстати говоря, страны Евросоюза взяли более скромные обязательства от этого же базового года, они взяли на себя обязательства сократить выбросы на 60%", - уточнил российский лидер.

Путин также обратил внимание на фиксируемое международными организациями резкое падение продаж электромобилей. Он отметил, что это произошло впервые в новейшей истории, однако признал, что тому есть определенные причины. "У нас не только экологические проблемы связаны с потеплением, они еще связаны с использованием газомоторного топлива", - сказал глава государства. Он также обратил внимание на использование угля в системе ЖКХ. По словам российского лидера, все это учтено в программе улучшения экологической ситуации в России.

"Хочу отметить, что глобально структура российской энергетики - одна из самых "зеленых" в мире, - уточнил Путин. - Более одной трети приходится на гидроэнергетику и на атомную энергетику, и более 50% - на газ, который, как известно, является наиболее экологичным видом топлива из всех углеводородов". Путин призвал никогда не забывать о том, что Россия богата нефтью и газом и эффективно использовать это конкурентное преимущество.

При этом, по его мнению, не стоит стоять в стороне от основного тренда по внедрению альтернативной энергетики, в том числе водородной. "Мы это делаем. Мы за последние годы ввели 800 мегаватт мощности как раз из возобновляемых источников энергии", - подчеркнул он, добавив, что к 2024 году планируется ввести 4,2-4,7 ГВт мощностей от альтернативных видов источников. "В общем и в целом мы считаем, что этот тренд абсолютно правильный", - заключил Путин.