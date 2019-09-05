Минпросвещения предложило приостановить с 2021 года прием на ряд направлений в колледжах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения России предложило с 2021 года остановить прием студентов в колледжи и техникумы по ряду направлений профподготовки и специальностей, которые считаются устаревшими. Соответствующий проект приказа опубликован в четверг на портале правовой информации.

Как рассказали журналистам в пресс-службе ведомства, "проект приказа вносит изменения в отдельные действующие нормативные документы, предписывая завершить прием по ряду устаревших профессий и специальностей с 2021 года". Уточняется, что в перечень попали 9 профессий и 23 специальности, "среди которых техническая эксплуатация промышленного оборудования, оптик-механик, станочник и другие".

"Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по программам, устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда, и не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям", - отметили в министерстве.

Там пояснили, что все те навыки и компетенции, которым обучали в ходе подготовки на указанных направлениях, "в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России".

Ранее министр просвещения Ольга Васильева сообщала, что из списка уберут около 100 профессий, поскольку "некоторые из них устарели содержательно, другие в принципе исчезают, третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах".

Модернизации среднего профессионального образования в стране проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". В соответствии с ним во всех регионах страны обновляется инфраструктура колледжей, к 2024 году появится свыше 5000 мастерских, оборудованных по современным стандартам, включая стандарты Worldskills.