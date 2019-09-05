Эксперт: почти каждый ребенок когда-либо подвергался травле

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Все дети когда-либо подвергаются буллингу в разных формах, сказал генеральный директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин в четверг на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проблеме травли детей в школе и интернете.

"Если брать статистику, многие говорят, что под воздействие буллинга попадают порядка 70% учеников, кто-то говорит, что 12%. На наш взгляд, по нашим статистическим данным, все 100% подвергаются буллингу - это люди, которых фактических травят, и всегда есть те, которые наблюдают за этим и зачастую снимают на видео и выкладывают в интернет", - сказал он.

Заварзин также отметил, что буллинг бывает активный и пассивный, одна из распространенных форм - травля в интернете. По его словам, некоторые учащиеся в начальной школе подвергаются активному буллингу, а именно побоям и порче вещей. Дети более старшего возраста - 6-11-х классов - страдают в основном от психологических воздействий.

По словам руководителя департамента общественных связей и научно-методического сопровождения профилактической деятельности Центра Анастасии Ковалевой, травля не проходит без последствий, но они могут проявиться не сразу.

Эксперты обратили внимание на то, что для предотвращения возможных проблем родителям необходимо следить за жизнью своих детей в интернете, в частности в социальных сетях. Важно знать, с кем общается ребенок, на какие группы подписан, какие он оставляет комментарии и хештеги.

Буллинг - школьное насилие, издевательства и унижения в отношении ученика со стороны других учеников или учителей. Слово происходит от английского bully, что значит "хулиган, драчун, грубиян, задира, насильник".