Во Владикавказе открылся центр образования "Интеллект" на 500 мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 сентября. /ТАСС/. Центр образования "Интеллект" на 500 мест открылся в четверг во Владикавказе. В ней школьники смогут бесплатно посещать более 10 кружков.

"Школа построена по современным требованиям и стандартам, здесь предусмотрены все условия для полноценного и качественного образования наших детей. К сожалению, есть еще потребность в строительстве новых школ, капремонте старых, есть очередность в детские сады. Правительство приложит все усилия, чтобы разрешить эту проблему", - сказал на открытии школы глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

В центре будут обучаться в том числе дети, которые посещают детский сад "Интеллект". Он действует в регионе с 1985 года, позже в нем открыли начальную школу, и затем учреждение получило статус прогимназии. С тех пор руководство и родители ждали возможности получения в "Интеллекте" полного среднего образования.

"Это знаменательное событие. Более 20 лет мы ждали, чтобы наши дети могли получать полное среднее образование. В прошлом году республиканское министерство образования и науки приняло решение о строительстве этой школы. Огромная благодарность за это", - рассказала ТАСС директор центра образования "Интеллект" Белла Галаова.

Школьники из районов республики

Строительство школы велось в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Обучаться здесь будут в одну смену дети из разных районов республики, в том числе отдаленных.

Школьники смогут оставаться до шести вечера для занятий в кружках. В частности, там созданы условия для игры в шахматы, занятий гимнастикой, танцами, пением. В школе также действуют театральные и литературные студии.

Для мальчиков и девочек созданы кабинеты технологии, оснащенные современным оборудованием.

В школе построена библиотека с читальным залом на 100 мест, а также стадион, включающий тренировочное футбольное поле, легкоатлетические секторы, беговые дорожки.