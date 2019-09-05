Французский суд разрешил петуху Морису петь по утрам

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Судебный процесс, подсудимым на котором являлся деревенский петух, завершился во Франции в пользу обвиняемого. Суд официально отказался вводить меры по приглушению утренних песен пернатого.

"Петух Морис сможет продолжать петь на острове Олерон!" - сообщил ведущий утреннего шоу на местном радио Alouette Николя Мезиль. - Трибунал Рошфора огласил решение сегодня утром. Соседи должны будут выплатить €1 тыс. в качестве компенсации собственнице петуха".

Конфликт между соседями начался еще несколько лет назад: в 2017 году пара пенсионеров, проживающая рядом с домом Корин Фессо, хозяйки петуха, заявила, что больше не может терпеть крики птицы по утрам и намерены положить этому конец. На суде они потребовали наложить на хозяйку денежный штраф и обязать ее переселить Мориса куда-нибудь, откуда его не будет слышно. Главный аргумент, которого они придерживались на последнем заседании суда 4 июля, заключался в том, что подобным звукам не место в городе и пригородных районах, в то время, как Фессо и ее адвокат настаивали на том, что они живут в сельской местности и утренние "кукареку" там вполне обычное дело.

Информация о противостоянии разошлась далеко за пределы Олерона, где зимой проживает 78 тыс. человек (летом - до 35 тыс.). Более 150 тыс. человек подписали две петиции в поддержку Мориса, у него даже появилась своя "команда" сторонников, а мировые СМИ пристально следили за ходом судебного разбирательства. В день оглашения приговора у здания суда собралась большая толпа, люди держали в руках плакат с изображением Мориса, многие пришли в тематических футболках. Приговор суда они встретили радостными криками и аплодисментами.