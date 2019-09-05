Васильева назвала основные качества историка

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ доктор исторических наук Ольга Васильева считает, что основными качествами историка должны быть усидчивость и любознательность. Об этом она сообщила в четверг на открытом уроке "Я помню", посвященном профессиям, которые помогают сохранять нашу историю и наследие, организованном Минпросвещения совместно с порталом "Проектория".

"Он должен быть очень усидчивым, потому что история не терпит суеты, и все те науки, которые ее окружают и дают возможность получить более правильный объективный ответ, - это тоже очень скрупулезная работа. Плюс историк - это прежде всего человек, который обладает очень тонким, очень любознательным умом", - сказала она.

Васильева отметила, что, по ее мнению, историю в школе может преподавать человек и без профильного образования в том случае, если он хорошо разбирается в предмете и умеет интересно преподносить информацию. "Учитель - это прежде всего популяризатор. Если человек любит, прекрасно знает, чудесно рассказывает и живет тем, о чем он говорит, он может заворожить и завлечь ребенка. Потому что, чего греха таить, бывает, когда скучно проходят уроки. <...> Поэтому еще раз повторяю, вопрос кто - прежде всего тот, кто знает и любит", - добавила она.

Всероссийский открытый урок "Я помню" посвящен профессиям, которые помогают сохранять память - нашу историю и наше наследие. Школьникам рассказали о работе историков, сотрудников музеев и архивов, реставраторов и других специалистов в этой отрасли.

Впервые к уроку присоединились школьники из Белоруссии. В режиме телемоста они вышли на связь из Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Также на связь с главной площадкой урока - Музеем Победы - вышли ребята из городов-героев: Волгограда (Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане), Санкт-Петербурга (Музей Пискаревского мемориального кладбища) и Мурманска (Атомный ледокол "Ленин").

О проекте

Организаторы подчеркнули, что в этом учебном году на других открытых уроках они планируют раскрыть для школьников еще больше интересных и актуальных отраслей: медиа, биотехнологии, автомобильная промышленность, туризм и другие. Посмотреть открытый урок в прямом эфире можно в группах проекта в социальных сетях, а также на портале "Проектория".

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Минпросвещения РФ, был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ "МИСиС" 8 февраля 2018 года, его аудиторией стали около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России. С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория", 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин.