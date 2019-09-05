Классическая музыка и чтение. Репетиторы рассказали, как проводят досуг

Большинство учителей и репетиторов предпочитают слушать классическую музыку, интересуются личностным ростом, а свободное время проводят за чтением книг. Об этом сообщает портал PROFI.RU, который провел исследование среди репетиторов из своей базы. Как отмечается в сообщении компании, таким образом сервис решил рассказать будущим и нынешним ученикам о том, что интересует преподавателей помимо их предметов.

Так, удалось выяснить, что 60% преподавателей предпочитают классическую музыку, 38% слушают рок, 15% будут не против послушать шансон или рэп.

Что касается блогов и социальных сетей, большинство опрошенных пользуются "ВКонтакте" (75%), YouTube и Instagram получили по 50%. Чаще всего репетиторы читают блоги по теме профессионального и личностного развития, путешествий и здоровья. Читать блоги о моде предпочитает 24% респондентов.

Свое свободное время 41% преподавателей проводят с книгой, 26% играют или слушают музыку, 7% заняты играми на мобильном телефоне, а 3% пошли бы на охоту или рыбалку. Если говорить про места, которые любят посещать репетиторы, то на первом оказалось кино 36%, затем театры 35%, а 5% признались, что любят квесты.

В опросе PROFI.RU приняли участие 6 тыс. человек. Среди них преподаватели русского языка и литературы, математики, иностранных языков, химии и биологии, физики, обществознания и более редких дисциплин, например, фортепьяно, шахмат, сопромата, программирования и других предметов.