AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

ТАСС, 5 сентября. Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press (АР).

О неподобающем поведении оперного певца, в частности, рассказала американская певица Анджела Тернер Уилсон. По ее словам, она подвергалась домогательствам со стороны Доминго во время работы в Вашингтонской национальной опере в 1999-2000 годах.

Мелинда Макклейн, занимавшая должность координатора производственного отдела в Опере Лос-Анджелеса в 1986-1987 годах, рассказала АР, что старалась не оставлять Доминго наедине с молодыми певицами в репетиционных залах, особенно если он об этом просил, и назначать в качестве костюмеров только мужчин. "Мы придумывали все эти схемы, чтобы он держался подальше от определенных певиц", - заявила Макклейн.

Другие пострадавшие пожелали сохранить анонимность, объяснив это тем, что продолжают работать в оперной индустрии и боятся последствий своих заявлений, отмечает агентство.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица заявили АР, что с конца 1980-х годов в разное время подверглись домогательствам со стороны Доминго. 78-летний певец в распространенном через АР заявлении отметил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Он подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.