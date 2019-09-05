Глава Республики Карелия сообщил премьер-министру о снижении уровня смертности в регионе

ГОРКИ, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым, который доложил ему о социально-экономических успехах региона, в том числе о снижении уровня смертности. В ответ глава правительства призвал его "умножить усилия" по решению остающихся экономических и социальных проблем.

"В рамках и национальных проектов, и реализации федеральной целевой программы уже сделаны первые шаги и достигнуты определенные результаты. Но самое главное - нам удалось впервые переломить ситуацию со смертностью в регионе, и наметилась тенденция впервые за последние годы к снижению смертности общей, в том числе и от главной проблемы - сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказал Парфенчиков в ходе встречи.

По его словам, такие показатели достигнуты благодаря улучшению системы первичной медпомощи в республике, в частности, в этом году было открыто 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов, также идет "серьезное переоснащение" медицинских учреждений оборудованием. Тем не менее, по словам губернатора, по показателям смертности регион все еще находится ниже среднероссийского уровня, и еще многое предстоит сделать. Парфенчиков также доложил Медведеву о том, что в этом году в регионе было отремонтировано 26 школ, до конца года будет введено 830 дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет.

"Очередь сейчас есть в детские сады?" - поинтересовался Медведев.

"Определенные точечные проблемы возникают, но мы их решаем", - сказал Парфенчиков, отметив, что в основном проблема очередей касается детей до трех лет. Он выразил надежду, что и это вскоре удастся решить, в том числе в рамках нацпроектов.

Глава Карелии рассказал, что в регионе средняя заработная плата за последний год выросла более чем на 8% и достигла порядка 42 тыс. рублей, задолженностей по выплатам зарплат бюджетников нет, также с начала года сокращена задолженность по зарплатам в целом: со 146 млн рублей до 120 млн рублей, наблюдается рост инвестиций и субъектов малого и среднего предпринимательства. "В целом по линии социальной направленности есть определенные "позитивы", то же самое и в сфере экономики", - сказал Парфенчиков, напомнив, что на начало 2017 года Карелия находилась в числе трех самых проблемных регионов по финансовому состоянию. "Мы сократили госдолг на 9 млрд рублей, у нас выросли собственные доходы. Поэтому сегодня мы из этой красной зоны вышли", - добавил он.

"Все, что вы рассказываете, неплохо, это свидетельствует о том, что перемены есть, с другой стороны, все равно проблем в республике хватает. Это касается самых разных направлений, мы сейчас с вами об этом поговорим. Нужно, естественно, усилия, направленные на улучшение ситуации и дел в образовании, здравоохранении, в дорожном хозяйстве, ну и, естественно, в создании новых рабочих мест, умножать. Надеюсь, что вы эту линию продолжите", - резюмировал Медведев, выслушав губернатора.