Глава Минпросвещения назвала пять тем выпускных сочинений 2019 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева в четверг назвала журналистам темы сочинений для выпускников текущего учебного года, среди которых "Надежда и отчаяние" и "Гордость и смирение".

"Первая тема - "Война и мир", к 150-летию великой книги; второе направление - "Надежда и отчаяние", третья [тема] - "Добро и зло", четвертая - "Гордость и смирение", и пятое направление - "Он и она". То есть сегодня вся страна услышала темы, по которым будут писаться сочинения", - сказала она.

Отвечая на вопрос, какую тему выбрала бы она, если б была выпускником, Васильева остановилась на двух вариантах.

"Я бы выбрала две темы: "Надежда и отчаяние" и "Он и она". Я бы все это писала по материалам, по книгам, которые посвящены самым важным событиям, самым трагическим, самым высоким событиям, потому что два этих направления поднимают человеческое существо либо к самому высокому, либо к самому низкому, я бы через призму этого писала. Думаю, что все-таки "Надежда и отчаяние", - добавила министр.

Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения, ежегодно в декабре учащиеся 11-х классов пишут итоговое сочинение. Работы оцениваются в формате "зачет" или "незачет", и при успешном написании школьники получают доступ к сдаче государственной итоговой аттестации. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право выбрать вместо сочинения написание изложения. Для тех, кто не справился с заданием, предусмотрена возможность пересдачи.