Васильева не поддержала идею Грефа об отмене экзаменов в школе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева не поддержала идею главы Сбербанка Германа Грефа об отмене экзаменов в школе. Об этом в четверг она сообщила журналистам после открытого урока "Я помню", посвященного профессиям, которые помогают сохранять российскую историю и наследие, организованного Министерством просвещения совместно с порталом "Проектория".

Ранее на пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме Греф раскритиковал идею школьного оценивания и высказался за отмену экзаменов. По его мнению, экзамены приучают школьников лишь к системе оценивания и только убивают желание учиться.

"Это было в нашей стране ровно 100 лет назад. Попытка [отменить экзамены] была, она ни к чему не привела, потому что в российской школе очень хорошие традиции, и мы вернулись к тому, что было. Я глубоко уверена, что каждый результат должен быть каким-то образом оцифрован, отмечен. Поэтому, если кого-то сильно страшит слово "экзамен", то это можно назвать как угодно, но это все равно будет результат, который должен быть проверен", - сказала она.

Васильева подчеркнула, что сама обожает экзамены. "Без стараний, без преодоления себя ничего невозможно, никакая победа не будет счастливой, ни о каком успехе без труда говорить не приходится. Я про себя могу сказать, я обожаю экзамены. Я в свое время закончила три института абсолютно разных и всегда сдавала первой. Адреналин был всегда, когда сдаешь экзамен - это рубеж определенный, от которого ты идешь дальше. Поэтому я думаю, что предложения могут быть, но столетняя история показывает, что не прошло все это", - добавила министр.

Всероссийский открытый урок "Я помню" посвящен профессиям, которые помогают сохранять память - нашу историю и наше наследие. Школьникам рассказали о работе историков, сотрудников музеев и архивов, реставраторов и других специалистов в этой отрасли.