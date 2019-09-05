Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям могут завершить в 2021 году

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые признаны министерством устаревшими. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

"Министерством разработан и вынесен на обсуждение проект приказа о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании. Проект вносит изменения в отдельные действующие нормативные документы, предписывая завершить прием по ряду устаревших профессий и специальностей с 2021 года. В перечень попали девять профессий и 23 специальности, среди которых техническая эксплуатация промышленного оборудования, оптик-механик, станочник и другие", - говорится в сообщении.

Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по программам, устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда, но не подразумевает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям, уточнили в пресс-службе.

"Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России. Это первый этап работы по обновлению перечня профессий и программ подготовки", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, для модернизации среднего профобразования в России запущен отдельный федеральный проект "Молодые профессионалы", входящий в состав нацпроекта "Образование". Так, в рамках проекта во всех регионах обновляется инфраструктура колледжей, к 2024 году появится свыше 5000 мастерских, оборудованных по современным стандартам, включая стандарты Worldskills.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что с 2020 года из перечня профессий исчезнут около 100 специальностей. По ее словам, "некоторые профессии устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают, третьи - изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах".