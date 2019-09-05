Проект интеллектуальной системы управления зданиями разработают на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Пилотный региональный проект создания интеллектуальной системы управления зданиями разработают в Ставропольском крае. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе краевого министерства строительства и архитектуры.

"Интеллектуальную систему управления зданиями создадут на базе центра информационных технологий, после чего она будет презентована губернатору Ставропольского края. Пилотный проект может быть создан на объектах на любой стадии строительства, но до начала отделочных работ", - говорится в сообщении.

Система предусматривает оснащение зданий оборудованием автоматизации и диспетчеризации инженерных сетей и сооружений (BMS). Контроль системы будет осуществляться через центральный компьютер.

"Подобная система позволяет существенно экономить, а предоставленная ею оперативность дает возможность сразу реагировать на любую чрезвычайную ситуацию. Было бы неплохо, если бы уже на этапе проектирования многоквартирных домов закладывалась возможность установки подобных автоматизированных систем", - приводятся в сообщении слова министра Алексея Когарлыцкого.

В министерстве отмечают, что подобные автоматизированные системы позволяют уменьшить риски, связанные с человеческим фактором и полностью контролируют системы пожарной безопасности, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.