В КЧР более 150 многодетных семей получили сертификаты на земельные участки

ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр Черкесска Руслан Тамбиев вручил сертификаты на получение земельных участков 153 многодетным семьям, сообщили в четверг в пресс-службе мэрии города.

"Во Дворце культуры Черкесска накануне Дня города состоялась торжественная церемония вручения 153 многодетным семьям документов на бесплатные земельные участки в южной части столицы Карачаево-Черкесии", - сказали в пресс-службе.

Мэр также рассказал о планах развития южной части города, на территории которой семьи получили участки. "Уверен, южный микрорайон станет благоустроенным, уютным, комфортным для тысяч горожан <…> Будет развиваться его социальная и инженерная инфраструктура. Мы предусмотрели территории для строительства двух школ и детского сада, построим для вас также объекты культуры и спорта, парковую зону", - сказал Тамбиев.

Распределение участков проходило путем жеребьевки. Члены семей выбирали лоты, которым соответствовало местоположение участков. Для отслеживания процедуры жеребьевки была создана комиссия, состоящая из сотрудников мэрии. На сегодняшний день очереди на получение земли ожидает более 780 семей.