Липецкую компанию привлекут к ответственности за еду с червями в школьной столовой

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры по Липецкой области обнаружили червей в детском обеде в столовой школы города Задонска. Компанию, которая занимается поставкой школьных обедов, привлекут к ответственности, рассказала в четверг ТАСС старший помощник прокурора по региону Татьяна Васильева.

"Мама одного из учеников школы №2 в Задонске обратилась в прокуратуру с жалобой на червей в рисе в школьном обеде, а также выложила фотографию в социальных сетях. Сотрудники прокуратуры провели проверку, которая подтвердила наличие червей в рисе. Кейтеринговая (отрасль в общественном питании по доставке блюд в удаленные точки - прим. ТАСС) компания, которая находится в Липецке и занимается поставкой готовых обедов во все школы, будет привлечена к административной ответственности", - сказала Ткачева.

Она уточнила, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры опросили детей, которые получили обеды с червями, учителей, также проверили порции еды. "По статье КоАП о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения юридическому лицу может грозить штраф до 20 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - сказала Ткачева.

По ее словам, ранее липецкая компания уже попадала в поле зрение сотрудников прокуратуры. "По выявленным нарушениям нам представили данные о том, что все нарушения устранены. Претензии со стороны муниципального заказчика, который заключал муниципальный контракт, к нам не поступали", - добавила она.