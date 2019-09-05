Школьник, которого с победой в WorldSkills поздравил Путин, поступил в лицей в Петербурге

УЛАН-УДЭ, 5 сентября. /ТАСС/. Школьник из Улан-Удэ Андрей Мешков, которого с победой на чемпионате WorldSkills в Казани поздравил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин, зачислен после успешного выступления на соревнованиях в президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ТАСС в четверг мама Андрея Марина Цыбикова.

Выступая на пленарной сессии ВЭФ, президент напомнил, что недавно в Казани прошел чемпионат WorldSkills, и золото чемпионата в компетенции, связанной с информационными технологиями, среди юниоров завоевал девятиклассник Андрей Мешков из Улан-Удэ. Владимир Путин поздравил мальчика.

"В марте Андрей подавал заявление на поступление в президентский физико-математический лицей №239, мы целенаправленно подавали документы. Он проходил онлайн-обучение по курсу астрономии и кинематики, сдавал тесты и экзамен, но, к сожалению, онлайн-собеседование пройти не успел в связи с тем, что был занят в соревнованиях WorldSkills. По результатам чемпионата и экзамена он был принят в этот лицей и уже приступил к учебе", - сказала собеседница агентства.

Сейчас родители 15-летнего Андрея тоже в Санкт-Петербурге, они помогают ему обустроиться в интернате при лицее. "Загруженность у них полная, шесть дней в неделю, - рассказала Цыбикова. - Сын, конечно, рад победе на WorldSkills, он намерен и дальше развиваться, достигать больших успехов, уже во взрослых номинациях, хочет попробовать свои силы в 2021 году на чемпионате мира в Шанхае уже во взрослой компетенции в сетевом системном администрировании. Пока же у него такие мечты: хочет приобрести хороший ноутбук, чтобы в интернате ему разрешили им пользоваться и дальше заниматься".

В Улан-Удэ Андрей учился школе №2 с углубленным изучением физики, математики, информатики. Оставаться далеко от родного города, призналась его мама, мальчику нисколько не страшно. "Он за последний год уже столько всего объездил, каждые две недели практически выезжал на сборы, отборочные туры в Стерлитамак, Казань, Санкт-Петербург, Москву, Туапсе, Владивосток, Южно-Сахалинск, так что, можно сказать, что он взрослый. 18 октября тут, самостоятельно, он будет отмечать свое 16-летие", - сказала женщина, добавив, что они с супругом по профессии юристы и, "как ни странно, далеки от айтишных технологий".

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем приняли участие 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.