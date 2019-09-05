Автор монумента о блокаде Ленинграда "Разорванное кольцо" Симун умер на 86-м году жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Российско-американский скульптор Константин Симун, автор монумента "Разорваное кольцо", посвященного блокаде Ленинграда, умер на 86-м году жизни. Эту информацию подтвердила пресс-служба правительства Ленинградской области.

По данным СМИ, Симун умер в США, где жил с 1988 года.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Константина Симуна - автора монумента "Разорванное кольцо" и направил письмо супруге скульптора Елене Симун", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Дрозденко отметил в письме, что автор блокадного монумента заслужил огромное уважение жителей Ленинградской области. "Ленинградцы глубоко чтят созданный Константином Симуном памятник "Разорванное кольцо" - талант скульптора дал жизнь монументу, обладающему исключительной художественной, психологической, нравственной силой, ставшему символом стойкости и мужества защитников города, знаковой точкой на карте нашего региона", - говорится в письме Дрозденко.

По данным, опубликованным в открытых источниках, Симун родился 6 апреля 1934 года в Ленинграде, во время войны был в эвакуации. В 1950-е годы учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, в 1958 году стал членом Союза художников СССР, а с 1988 года жил в США. Помимо "Разорванного кольца", ставшего самой известной работой мастера, Симун создавал скульптурные портреты знаменитых соотечественников, в том числе Владимира Ленина, маршала Георгия Жукова, поэта Иосифа Бродского.

Мемориальный комплекс "Разорванное кольцо" на 40 км Дороги жизни установлен в 1960-е годы на берегу Ладожского озера у деревни Коккорево. Две железобетонные полуарки высотой семь метров символизируют кольцо блокады, а разрыв между ними - Дорогу жизни, единственный путь, соединявший блокадный Ленинград с большой землей в годы Великой Отечественной войны. Монумент входит в Зеленый пояс Славы - мемориальный комплекс, расположенный на территории протяженностью более 200 км по рубежам битвы за Ленинград 1941-1944 годов.