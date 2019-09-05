Первого вице-мэра Якутска уволили из-за несоответствия уровня образования требованиям

ЯКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Первого вице-мэра Якутска Владимира Федорова уволили после постановления прокуратуры о том, что его уровень образования не соответствует квалификационным требованиям. Об этом сообщила на своей странице в Instagram мэр города Сардана Авксентьева.
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Сегодня нам с Владимиром Юрьевичем пришлось принять непростое решение. В связи с тем, что было нарушено действующее законодательство при оформлении его на должность первого заместителя главы города Якутска, я вынуждена расторгнуть его трудовой договор (отдельное «спасибо» бывшим работникам кадровой службы). Казалось бы - формальная причина, но таковы требования закона. Я благодарю Владимира Юрьевича за понимание сложившейся ситуации, он всегда думает, прежде всего, о родном городе и горожанах, и поэтому, сейчас не хочет становиться камнем преткновения. Вместе с тем, именно я настаиваю на том, чтобы он отстаивал свои права в судебном порядке, это право каждого из нас. Я буду рада, если суд восстановит его в должности, так как он за прошедший год на деле доказал свою компетентность и профессионализм. Каждый из вас видит, как много он успел сделать. Уходя с должности, он не уходит из команды, его энергия и решительность и дальше будут направлены на улучшение жизни города.
"Сегодня нам с Владимиром Юрьевичем [Федоровым] пришлось принять непростое решение. В связи с тем, что было нарушено действующее законодательство при оформлении его на должность первого заместителя главы города Якутска, я вынуждена расторгнуть его трудовой договор", - написала Авксентьева.
Она отметила, что, покидая должность, "Федоров не уходит из команды, его энергия и решительность и дальше будут направлены на улучшение жизни города".
Ранее в мэрию поступило постановление прокуратуры Якутска о том, что образование Федорова не соответствует квалификационным требованиям занимаемой должности. Согласно закону о муниципальной службе в Якутии, для замещения должностей муниципальной службы высшей группы должностей требуется наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет. Федоров при поступлении на муниципальную службу представил диплом бакалавра по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление".