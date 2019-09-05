Молодых журналистов отберут для стажировок в СМИ по итогам форума "MediaАкцент" в Пензе

ПЕНЗА, 5 сентября. /ТАСС/. Первый Всероссийский молодежный форум "MediaАкцент" открылся в четверг в Пензе в здании областной библиотеки им. Лермонтова. Участниками форума стали молодые журналисты из 40 регионов России, 20 участников форума отберут для прохождения стажировок в федеральных СМИ, сообщил на открытии форума губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Мне очень приятно, что молодые журналисты из 40 регионов России принимают участие в форуме. Это также блогеры, фотографы, видеооператоры, студенты пензенских вузов, PR-менеджеры, представители СМИ. По положению конкурса, 10 лучших участников должны быть направлены на стажировку в федеральные СМИ. Сегодня принято решение, что не 10, а 20 участников форума пройдут эту стажировку", - отметил Белозерцев.

Как сообщили журналистам в департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области, главными площадками форума являются фестиваль "А мы из Пензы", лауреаты которого получают премии губернатора за лучшие материалы и телесюжеты, а также "Инфорум" Союза журналистов России". "Образовательная программа форума включает мастер-классы работников федеральных СМИ и экспертов медиасферы, тематические площадки по работе с текстом, фото и видео, продвижению контента в социальных сетях", - отметили в департаменте.

Форум проходит с 5 по 7 сентября, участие в нем принимают более 200 человек. Форум поддержан на грантовом конкурсе молодежных проектов Росмолодежи.