"Дом с маяком" приветствует решения кабмина о закупке иностранных обезболивающих для детей

"Мы очень-очень рады, там два решения: первое, что "Фризиум" будет зарегистрирован в России, Министерство здравоохранения приложит к этому все усилия, - это для нас главная новость, потому что это прямо системное решение этой проблемы. То, что закупят препарат на то время, пока "Фризиум" не зарегистрируют, - это тоже очень здорово, потому что после всей этой шумихи нелегальные перекупщики испугались и ушли с рынка и родители оказались в безвыходной ситуации, что препарат еще не зарегистрирован, а так как раньше, неофициально, его купить невозможно. Нам каждый день писали мамы, что "у нас осталась одна таблетка", "что нам делать, лекарство закончилось", этот препарат нельзя прерывать, ребенок может умереть из-за этого, то, что правительство решило их купить, это очень здорово и правильно", - сказала она.

Мониава также отметила, что пока ей не совсем понятно, на основании каких документов будут выдаваться лекарства. По ее словам, раньше препараты выдавали на основании федеральных консилиумов. "Этих консилиумов нет у 95% наших пациентов, 5% имеют эти документы, а 95% не имеют, и пока непонятно, что нужно делать с теми, кто не имеет этих документов… я пока не знаю, как будут их обеспечивать, так что пока беспокойство, чтоб никого из детей не забыли", - добавила она.

Однако директор фонда рассказала, что помимо "Фризиума", "Диазепама", "Мидазолама" и "Фенобарбитала", которые будут закуплены по распоряжению правительства, существует еще ряд незарегистрированных препаратов для лечения эпилепсии, таких, как "Осполот" и "Сабрил" в таблетках.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Однако часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались, либо закрывались после проверки. В частности, 19 августа стало известно, что транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через интернет лекарств для больного инвалида. Оно было возбуждено в отношении женщины, которая получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с партией в 600 таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором "Фризиум". Этот препарат с международным непатентованным названием "Клобазам" не зарегистрирован в РФ, не внесен в государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.