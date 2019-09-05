Васильева хотела бы издать фронтовые письма времен Великой отечественной войны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр просвещения России, доктор исторических наук Ольга Васильева призналась, что увлекается изучением микроистории и мечтает издавать фронтовые письма времен Великой отечественной войны. Об этом она сообщила, выступая на открытом уроке "Я помню", посвященном профессиям, которые помогают сохранять историю и наследие, организованном Министерством просвещения РФ совместно с порталом "Проектория".

В ходе урока министр рассказала, что в истории как в науке ее интересует изучение общественного сознания и мотивов людей, которыми они руководствовались в тех или иных исторических условиях: "не глобальная - макроистория, а микроистория -- история людей". В качестве примера она обратила внимание на то, что многие ключевые герои времен Великой отечественной войны - Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Александр Матросов - родились в 1924 году, то есть на момент начала войны им было 17 лет.

"Меня как историка всегда волновал вопрос: как это поколение все это выстояло. Я как историк очень много работала с их письмами. Надо четко понимать, что была цензура: военная цензура - девочки-цензоры были, как правило, теми же вчерашними школьницами. Но даже эти письма, которые четко были просмотрены цензурой, и потом шли в тыл, к родным, показывают, о чем они думали, о чем мечтали, о чем переживали", - отметила глава Минпросвещения.

По ее словам, в начале войны такие письма были очень грустными, поскольку их авторы понимали, что все самое тяжелое - впереди, а в письмах 1943-1944 годов они, напротив, ощущая приближение конца войны, мечтают о будущем. "И таких писем сотни. И дело историка сохранить по крупицам эту память. Я мечтаю, чтобы у меня была возможность еще сейчас издавать эти письма, причем с какими-нибудь вступительными статьями, потому что они рассказывают, о чем думало это поколение, как оно мыслит, кто их воспитывал", - поделилась Васильева.

О проекте

Организаторы подчеркнули, что в этом учебном году на других открытых уроках они планируют раскрыть для школьников еще больше интересных и актуальных отраслей: медиа, биотехнологии, автомобильная промышленность, туризм и другие. Посмотреть открытый урок в прямом эфире можно в группах проекта в социальных сетях, а также на портале "Проектория".

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Министерства просвещения РФ, был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ "МИСиС" 8 февраля 2018 года, его аудиторией стали около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России. С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория". 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин.