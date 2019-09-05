Онкобольной из Сочи отказался от временного жилья из-за неподходящего для здоровья климата

Во время подготовки к Олимпиаде власти Сочи изъяли принадлежавший Мартынову земельный участок, а ему самому предоставили временное жилье в пансионате "Нептун", где он и проживал с супругой в течение нескольких лет. Однако 3 сентября суд постановил выселить Мартыновых. Мэр Сочи Анатолий Пахомов распорядился предоставить семье новое временное жилье - квартиру в микрорайоне Мацестинская Долина, но утром в четверг семья отказалась от этой квартиры и покинула ее. Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак в связи с произошедшим направил обращение в администрацию Сочи.

"Мой муж в этой квартире начал задыхаться, видимо, в этом микрорайоне кругом горы, воздух тяжелый и влажный. Я испугалась, что он умрет. Ему не подходит такой климат. Во-вторых, эта квартира находится в 40 километрах от работы", - сказала Мартынова.

По данным администрации Сочи, в предоставленной семье альтернативной квартире начали делать ремонт для улучшения жилищных условий, на это потребуется 10 дней. Пока же супругам предложили пожить в одном из санаториев Адлерского района. Мартынова рассказала, что от этого предложения семья отказываться не планирует, поскольку какой-либо недвижимости в собственности у них нет, а арендовать квартиру им не позволяет финансовое положение.

"Обращались в департамент по малоимущим, чтобы встать на учет как нуждающиеся в выплатах, будем готовить документы. Сейчас мы просим администрацию Сочи: верните нам земельный участок на семь соток в Адлерском районе, который обещали ранее", - сказала женщина. Она пояснила, что не планирует работать в муниципальной организации, чтобы получить общежитие или другое жилье, как это предлагала ранее мэрия Сочи. Со слов Мартыновой, она работает продавцом в магазине в Адлере, ее супруг работает водителем автобуса в туристическом агентстве "Библио-глобус", также они получают пенсию. Мартынова пояснила, что ее муж страдает онкологическим заболеванием, перенес операцию по удалению легкого, является инвалидом второй группы.

В пресс-службе администрации Сочи ТАСС сообщили, что изъятое у гражданина жилище было признано самостроем. Кроме того, у мужчины не было документов, которые бы подтверждали, что он является собственником земельного участка. Из-за этого сочинец не смог получить компенсационные выплаты, выдававшиеся людям, чьи участки изымались под строительство объектов Олимпиады. Вариантов решения проблемы, которые устроили бы и мэрию, и Мартыновых, найти не удалось. Судебное разбирательство, закончившееся выселением, длилось несколько лет.