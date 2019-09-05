Форум Travel Hub в Санкт-Петербурге покажет туристский потенциал более 30 регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Классические и новые туристические маршруты представят более 30 российских регионов на форуме Saint Petersburg Travel Hub, который будет проходить 11-12 сентября на одной площадке с 23-й сессией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Об этом сообщил в четверг председатель комитета Санкт-Петербурга по развитию туризма Евгений Панкевич на пресс-конференции в петербургском центре ТАСС.

"Во время ассамблеи ЮНВТО будет проходить российская сессия, которая называется Travel Hub. Это большая деловая программа, она будет длиться два дня в "Экспофоруме". В рамках секции Travel Hub у нас участвуют на сегодняшний день 32 региона. Мы обязательно покажем новые туристские маршруты, которые мы готовим, и здесь важно, чтобы коллеги из регионов также показали свои и новые, и классические маршруты", - сказал Панкевич.

Деловая составляющая форума включает дискуссионные сессии по таким вопросам, как цифровизация услуг в сфере туризма, развитие медицинского, оздоровительного и внесезонного туризма. Ключевым событием форума станет пленарное заседание, посвященное совершенствованию нормативов регулирования в этой сфере.

Российские регионы представят на выставочных стендах свой экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. Объединенные стенды сформировали регионы Дальневосточного федерального округа, Северного Кавказа и Северо-Западного федерального округа. Также будут работать гастрономическая зона и стенд народных промыслов регионов РФ.

По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, регион планирует на форуме рассказать об успешных практиках поддержки малого бизнеса и о том, как это влияет на привлекательность региона. Вологодская область представит свои знаменитые бренды - вологодское масло и вологодское кружево, добавил заместитель начальника областного департамента культуры и туризма Дмитрий Шевцов.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по туризму РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга, оператором является Фонд Росконгресс.