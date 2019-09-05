Полиция проводит проверку по заявлению москвича о якобы отравлении в одном из парков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию об отравлении и ограблении мужчины в одном из московских парков. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"В полицию поступило заявление от гражданина о том, что, находясь в одном из парков Москвы, неизвестный угостил его газированным напитком, после которого пострадавший потерял сознание, а когда очнулся обнаружил пропажу барсетки с кредитными картами и мобильного телефона", - сказал Титов.

Он пояснил, что в ходе проверочных мероприятий и опроса потерпевшего сотрудниками полиции было установлено, что мужнина на протяжении нескольких дней употреблял алкогольные напитки. "В парке мужчина познакомился с неизвестным и продолжил употреблять спиртное, приобретенное им самим заранее в магазине. При этом в своем объяснении мужчина указывает на то, что у неизвестного не было с собой никаких напитков. После чего он уснул в парке. У потерпевшего были взяты все необходимые биологические материалы для проведения экспертиз. Сотрудники полиции продолжают проводить проверочные мероприятия," - сообщил глава пресс-службы ведомства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь добавил, что инцидент произошел в Сосновском парке на Нахимовском проспекте. "Пострадавший познакомился с неким прохожим. У них завязался разговор, в ходе которого тот угостил нового приятеля газировкой. На следующий день потерпевший очнулся в кустах на территории парка, обнаружив пропажу телефона, денег, банковских карт и кроссовок. Сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее широкий общественный резонанс вызвало дело 26-летнего безработного уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который с мая орудовал в Басманном районе столицы, чаще всего на Хохловской площади. Первые два обращения в полицию были зафиксированы еще 8 июня, когда Сабанов угостил газированным напитком двух человек, которые потеряли сознание, а затем обнаружили пропажу денег и телефонов. После госпитализации и выписки пострадавшие обратились в полицию. Сабанова удалось задержать сразу, он признал вину, ему было предъявлено обвинение в двух кражах, но его отпустили под подписку о невыезде.

24 июня в полицию обратилась третья пострадавшая с заявлением об аналогичном происшествии. 25 июня Сабанов был повторно задержан. При обысках у него были обнаружены транквилизаторы и нейролептики, а также похищенные вещи. По решению суда Сабанов арестован, он обвиняется в серии ограблений людей. Сейчас в деле 11 потерпевших.