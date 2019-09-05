Посольство России в Италии проверяет информацию об изъятии ребенка у российской гражданки

РИМ, 5 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Италии проверяет информацию об предполагаемом изъятии социальными службами ребенка у российской гражданки. Об этом сообщили в четверг в дипломатическом представительстве.

"Посольство проверяет появившиеся в СМИ сведения относительно изъятия у российской гражданки ребенка социальными службами города Бари. Консульский отдел посольства находится в контакте с соответствующими итальянскими компетентными ведомствами. Кроме того, дипломаты связались с представителями ассоциаций российских соотечественников для оказания возможного содействия", - указали в диппредставительстве.

В социальных сетях ранее появилась история 41-летней Анны Варгановой, у которой социальные работники почти месяц назад забрали пятилетнего сына, рожденного в Италии вне брака.

Как рассказала ТАСС координатор общественного международного движения "Русские матери" Ирина Бергсет, до отъезда в Италию Анна Варганова проживала в городе Энгельсе Саратовской области, где у нее есть собственное жилье, а также остались родственники. При этом и сама Анна, и ее ребенок являются гражданами РФ, ребенок, по ее данным, полностью здоров.

"Анна является матерью-одиночкой, в связи с чем находилась на контроле у местных социальных служб. 6 августа ребенок у женщины был изъят, сейчас она может видится с ним только на нейтральной территории под надзором местных соцслужб, где мальчик содержится, мать не знает", - сказала Бергсет, добавив, что существуют опасения, что ребенка усыновит итальянская семья.