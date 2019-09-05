Кузнецова просит МИД проверить информацию об изъятии российского ребенка в Италии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила в МИД России запрос по поводу информации, касающейся изъятия социальными службами Италии пятилетнего россиянина у его матери. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-служба детского омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уточняет обстоятельства возможного похищения социальными службами Италии пятилетнего россиянина. Об этом случае сообщили российские СМИ. Анна Кузнецова направила запрос в МИД РФ для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, мать ребенка предполагает, "что органы опеки Италии забрали у нее сына, узнав о ее планах вернуться с ним в Россию".

В социальных сетях ранее появилась история 41-летней Анны Варгановой, у которой социальные работники почти месяц назад забрали пятилетнего сына, рожденного в Италии вне брака.