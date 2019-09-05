Глава Мосгордумы предложил установить льготы для пожилых рыбаков на платных водоемах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил рассмотреть введение льгот для пенсионеров-рыбаков на платных водоемах. Об этом он заявил в четверг на 46-й международной выставке "Охота и рыболовство на Руси", которая проходит на ВДНХ.

"К сожалению, не все могут себе позволить платить от 500 до 2,5 тыс. рублей за день рыбалки. Несмотря на то, что данный вопрос касается частного бизнеса, и мы не в праве диктовать условия, считаю необходимым оказать определенную поддержку москвичам старшего поколения. А именно - проработать совместно с властями Подмосковья и владельцами компаний, оказывающих услуги платной рыбалки, вопрос предоставления льгот на платных водоемах для рыбаков-пенсионеров", - сказал Шапошников.

По его словам, в Московской области более 100 платных водоемов, где можно ловить рыбу, и услуга востребована у москвичей. К депутату часто обращаются рыболовы-пенсионеры, "для которых рыбалка - одно из самых любимых занятий и которым они готовы заниматься как можно чаще".

"В рамках объединенной комиссии Мосгордумы и Мособлдумы сможем выработать законодательное решение. Уверен, это в наших общих интересах. В выигрыше останутся все: и пенсионеры, которые смогут чаще рыбачить, и владельцы водоемов, которые получат новых клиентов", - сказал Шапошников.