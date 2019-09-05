Эксперт: налоговые льготы книжным магазинам будут способствовать популяризации книг в КБР

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Принятие законопроекта о предоставлении налоговых льгот книжным магазинам в учреждениях культуры поможет популяризации книг и окажет поддержку книжной торговле. Об этом ТАСС сообщила в четверг директор "Центр "Книга" (Кабардино-Балкария) Аминат Шаваева.

"Если такой законопроект будет принят, полагаю, что это положительно скажется на популяризации книг. Кроме того, это позволит оказать поддержку книжной торговле, которая претерпевает очень сложный период, многие вынуждены закрываться", - сказала собеседница агентства.

При этом она отметила, что наиболее актуален будет данный законопроект для крупных городов, где арендная плата очень высокая. Шаваева также отметила, что можно продавать, в частности, книги в кинотеатрах. "Кинотеатры сейчас возрождаются, можно продавать книги там. Если, предположим, есть аналог сюжета этого фильма в бумажном виде, можно предложить перед сеансом, но, конечно, там будут разные нюансы, их надо будет учитывать", - сказала собеседница агентства.

Накануне министр культуры РФ Владимир Мединский на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ сообщил, что Министерство культуры РФ подготовило и внесло в правительство законопроект, предоставляющий книжным магазинам право льготной аренды в учреждениях культуры. Мединский уточнил, что в случае одобрения правительства документ поступит на рассмотрение депутатов в осеннюю сессию.