Липецкие аграрии оштрафованы на 263 тыс. рублей за массовую гибель пчел от пестицидов

ТАСС, 5 сентября. Массовая гибель пчел в Лебедянском и Добринском районах Липецкой области стала поводом для прокурорской проверки, по итогам которой предприятие "Лебедянское" и индивидуальный предприниматель оштрафованы на сумму около 263 тыс. рублей. Об этом в четверг рассказала ТАСС старший помощник прокурора по Липецкой области Татьяна Ткачева.

"Предприятие "Лебедянское" нарушило требования безопасности при обороте пестицидов. На основании актов прокурорского реагирования главный агроном "Лебедянского" привлечен к административной ответственности в виде штрафа 52 тысячи рублей, а юридическое лицо - 210 тысяч рублей. А в селе Мазейка Добринского района в гибели пчел признан виновным индивидуальный предприниматель, который в шести километрах от жилых домов и ульев, никого не оповестив, обработал пестицидами поле сахарной свеклы. Штраф ему небольшой, около тысячи рублей", - сказала Ткачева.

По ее словам, главный агроном предприятия "Лебедянское" допустил обработку полей не тем пестицидом, который надо было применить, а компания не обследовала почву после обработки агрохимикатами, неправильно хранила и не вела учет пестицидов. На главного агронома и на предприятие, как юрлицо, было возбуждено четыре административных дела по статьям о нарушении хранения и применения пестицидов и о нарушении требований к защите земель и охране почв.

По данным главы Национального союза пчеловодов России Арнольда Бутова, массовая гибель пчел зафиксирована с конца мая в 30 регионах России, в том числе в центре и на юге, в Удмуртии, Республике Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. По предварительным подсчетам, погибло более 80 тысяч пчелиных семей. В ряде регионов власти компенсировали часть потерь пчеловодам, например, в Липецкой области им из резервного фонда врио губернатора Игоря Артамонова на покупку новой пчелосемьи выделили от 3150 до 3500 рублей, в Курской области - по 3150 руб., в Ульяновской области - по 3,5 тыс. рублей.