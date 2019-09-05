В Германии исчезла морская измерительная станция весом в тонну

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Полиция в Германии столкнулась с пропажей измерительной станции весом в 800 кг, стоявшей на дне Балтийского моря. Как сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на полицию, сыщики не могут найти ни одного разумного объяснения случившемуся.

Геологи из Центра океанических исследований им. Гельмгольца GEOMAR в Киле заметили, что так называемая подводная обсерватория перестала передавать данные еще 21 августа. Прибывшие на место происшествия водолазы не обнаружили и следа мониторинговых устройств, на дне моря лежал лишь разорванный кабель. Из-за веса установки сложно предположить, что причиной пропажи стали морские животные, шторм или течение, говорят ученые.

Версия с кражей тоже кажется геологам не очень правдоподобной. "Мы не можем представить себе, что воры намеренно искали на глубине 22 м стоящую на морском дне обсерваторию и украли тяжелый прибор", - заявил представитель GEOMAR. К тому же, станция находилась в закрытой для судоходства зоне, а ее местоположение никогда не разглашалось. Сейчас следствие должно установить, проходил ли какой-либо морской транспорт мимо этой зоны в день пропажи.

Обсерватория была установлена в 2016 году для измерения температуры и содержания соли и кислорода в воде. Вся установка стоит около €300 тыс., но не деньги беспокоят ученых. "Бесценными были данные, которые мы получали со станции. Они помогали исследовать Балтийское море, регистрировать изменения в нем и принимать соответствующие меры", - поделился сотрудник центра Герман Банге. Как признаются сами исследователи, сейчас им остается надеяться лишь на показания очевидцев, других зацепок в этой истории просто нет.