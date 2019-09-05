Эксперт: книжные магазины в учреждениях культуры должны быть профилированы

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Книжные магазины в учреждениях культуры должны быть профилированы исходя из их специализации, считает директор Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника (СГМЗ)Николай Охонько.

"Книжные магазины должны быть профилированы, чтобы в них реализовывалась та литература, которая актуальна для того или иного учреждения культуры", - сказал он ТАСС.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ сообщил, что Минкультуры подготовило и внесло в правительство законопроект, предоставляющий книжным магазинам право льготной аренды в учреждениях культуры. Мединский уточнил, что в случае одобрения правительства документ поступит на рассмотрение депутатов в осеннюю сессию

По словам Охонько, задолго до инициативы министра культуры музей на Ставрополье открыл на своей территории книжный киоск. "Мы в нем принимали на продажу краеведческую литературу, правда, в последующем мы этот киоск закрыли", - сказал собеседник агентства.

Охонько добавил, что музей снова готов открыть у себя книжный магазин, что позволит дополнить миссию музея. "Наша миссия - популяризировать историко-культурное наследие. И когда человек приходил к нам, он мог купить книгу по истории музея, Кавказских минеральных Вод. краеведению", - заметил директор музея-заповедника.