В Совфеде сообщили, что сенатору Мархаеву не грозят санкции после инцидента с РЕН ТВ

"Это не является основанием для прекращения полномочий члена Совета Федерации. Более того, формально это не является основанием для обязательного наложения взыскания. Какого-либо формализованного предупреждения или замечания действующим законодательством в таких случаях не предусмотрено, мерами воздействия могут быть сам факт рассмотрения жалобы или товарищеское замечание, на уровне этических норм, но лишь в случае документального подтверждения вины сенатора", - пояснил Тимченко ТАСС в четверг.

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что сенатору от Иркутской области Вячеславу Мархаеву, которого телеканал РЕН ТВ обвинил в нападении на съемочную группу в Улан-Удэ, не грозят санкции от СФ в случае подтверждения его вины.

Он добавил, что в четверг на его имя поступила жалоба РЕН ТВ на Мархаева, обращение комитет рассмотрит в течение месяца. Ранее жалоба от телеканала также поступила в секретариат Совфеда. По словам Тимченко, руководство телеканала в письме просит рассмотреть конфликтную ситуацию и принять в отношении Мархаева возможные меры воздействия.

Телеканал РЕН ТВ ранее заявил, что обратился к руководителям СК РФ, МВД РФ и Генпрокуратуры с просьбой привлечь Мархаева к уголовной ответственности за нападение на съемочную группу 31 августа в Улан-Удэ. Журналисты также просят председателя СФ Валентину Матвиенко и главу комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко оценить поведение Мархаева. В свою очередь Мархаев, который баллотируется в мэры Улан-Удэ, подал заявление в следственное управление СК РФ по Бурятии с жалобой на сотрудников телеканала РЕН ТВ, которые "препятствовали в проведении законной агитации", он просит привлечь журналистов к уголовной ответственности.

Суть конфликта

По утверждению телеканала, сенатор, который также является первым секретарем Бурятского регионального отделения КПРФ, после заданного вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу стал выкручивать руку корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку. В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор - ушиб, заявили на РЕН ТВ.

В свою очередь Мархаев сообщил, что он и его помощники "просто убирали" от лица аппаратуру съемочной группы телеканала, а не выхватывали ее. По его словам, инцидент произошел после встречи с избирателями, с которой журналистов РЕН ТВ выгнали. Сенатор заявил, что телеканал уже несколько месяцев "пишет гадости" о нем лично и членах его семьи. Произошедшее он назвал провокацией. В руководстве КПРФ ТАСС заявили, что считают происшедшее провокацией со стороны журналистов.

Мархаев возглавляет бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области. В конце июня 2019 года члены регионального отделения КПРФ выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ.