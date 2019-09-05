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Северный Кавказ

Социальное такси будет дежурить в Ставрополе в день выборов

Предполагается, что специальные автомобили будут доставлять горожан к избирательным участкам

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Служба "Социальное такси" будет дежурить в Ставрополе в единый день голосования, 8 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации. В воскресенье в регионе пройдут выборы губернатора края.

"В единый день голосования, 8 сентября, для пожилых граждан, людей с инвалидностью, передвигающихся с помощью технических средств реабилитации, и других маломобильных групп населения будет организовано дежурство службы "Социальное такси". Специальные автомобили, один из которых оборудован гидромеханическим подъемником, будут осуществлять доставку горожан к избирательным участкам", - говорится в сообщении.

По данным избирательной комиссии края, в регионе напечатаны бюллетени с использованием шрифта Брайля, которые направлены в избирательные участки районов с компактным проживанием слабовидящих и незрячих избирателей. На участках, где велика доля слабослышащих граждан, будут работать сурдопереводчики. Волонтеры будут помогать маломобильным гражданам передвигаться по территории избирательных участков.

По данным избиркома, в день выборов в регионе будут работать 36 территориальных избирательных комиссий, 1259 постоянных участковых избирательных комиссий, а также 24 участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания граждан.

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РоссияСКФОСтавропольский край
Северный Кавказ
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